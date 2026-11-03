Depois de comemorar seu gol aos 54 minutos com os companheiros, em meio a um abraço coletivo, na vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 fora de casa na noite de terça-feira, Karl fez questão de mandar uma resposta aos críticos. Com as duas mãos junto às orelhas, a joia do ataque do Bayern fez um gesto de "blá-blá-blá". Como quem diz: a conversa de vocês não me interessa.

Em tese, Karl poderia estar se referindo, entre outros, a Uli Hoeneß, presidente de honra e figura influente do clube. Afinal, ele ajudou a dar início aos recentes debates públicos sobre o jogador de 18 anos ao afirmar, há pouco tempo, em entrevista ao Welt am Sonntag, a respeito de Karl: "Decidi ter uma conversa séria com ele." Karl estaria "ainda muito longe de ser um astro. Jogadores jovens precisam de humildade. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele, ainda há um abismo entre os dois. [...] Jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl ficar o tempo todo recebendo carinho."

Além disso, o Bild noticiou recentemente que, dentro do FCB, Hoeneß não seria o único incomodado com o "estilo de vida glamouroso" de Karl, como escreve o tabloide. Em meio a uma pequena queda de rendimento nas últimas semanas, algo perfeitamente normal para a pouca idade de Karl, as discussões na imprensa sobre o jogador que já defendeu a seleção alemã quatro vezes ganharam força.

O que Michael Ballack disse sobre a forma como o Bayern de Munique lida com Lennart Karl?

O empresário Michael Ballack defendeu Karl por ocasião do grande jogo contra o Borussia Dortmund no último fim de semana, mas, com isso, também contribuiu para que as manchetes sobre seu jogador continuassem. "É legítimo que Uli Hoeneß critique essa imagem pública. Mas também está claro que, ao fazer isso, ele transforma Lennart publicamente em alvo", disse Ballack à DAZN, criticando a cúpula do Bayern pela forma como lida com Karl e atacando também Max Eberl, diretor esportivo do FCB. Segundo Ballack, o fato de Eberl, "agora que a curva de desempenho de Lennart voltou claramente a subir, dizer que ele atravessa uma queda de rendimento, acompanhando a afirmação de menções a deslizes, é incompreensível pelo momento escolhido e, no mínimo, questionável pelo conteúdo".

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Como era de se esperar, Eberl foi questionado sobre as declarações de Ballack após a partida contra o BVB e também se mostrou incomodado com o duplo papel do ex-jogador de 50 anos: "Não sei se ele disse isso como comentarista da DAZN ou como empresário do jogador", rebateu Eberl, com ironia, antes de explicar à Sky: "Sinceramente, acho complicado travar uma discussão pela imprensa." Sobre a situação de Karl em campo, ressaltou: "Sabíamos que o desenvolvimento dele também poderia passar por uma oscilação. E não dissemos nada além disso. Dá para ver que ele voltou a melhorar e está no caminho certo. Fico impressionado com a forma como esse jovem deixa isso de lado. Foi isso que eu disse como representante do Bayern de Munique."

Depois de perder a Copa do Mundo por causa de uma ruptura de um feixe muscular na coxa, sofrida pouco antes do início do torneio, Karl teve dificuldades para engrenar na temporada. Nas últimas partidas, porém, a curva de desempenho do meia-atacante voltou a subir claramente, com o gol importante contra o Atlético como ponto alto até agora.

Por que Mats Hummels se irritou com a comemoração de Lennart Karl

Após o jogo, no qual Karl foi substituído aos 68 minutos, o campeão mundial Mats Hummels comentou a comemoração do jogador e ressaltou que ela o irrita bastante. "Estamos vendo isso com frequência demais hoje em dia", afirmou Hummels, como comentarista da Prime Video, antes de questionar: "As críticas fazem parte do futebol. Você ganha tanto dinheiro porque tantas pessoas falam sobre ele."

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O ex-jogador da seleção alemã também se incomoda com o fato de Karl dar um mau exemplo aos jogadores das categorias de base com comemorações desse tipo. "Meu filho tem oito anos e, nos jogos dos times dele, já vejo crianças fazendo essa comemoração, porque ela se tornou muito frequente", disse Hummels. "Proíbo meu filho de fazer essa comemoração. Mas, tirando isso, foi uma resposta sensacional de Lennart Karl e do Bayern de Munique."

Já Manuel Neuer, capitão do Bayern recuperado de lesão, foi categórico: "Não há nada para discutir nem para transformar em assunto." Segundo ele, o abraço coletivo dos jogadores do FCB também não teve nenhum motivo especial: "Lenny é uma parte muito importante da equipe. Ele faz parte do grupo e, por isso, ficamos felizes com ele. Sempre desejamos que ele faça o melhor jogo possível e tenha grandes atuações. Hoje ele mostrou isso mais uma vez."

Konrad Laimer, que marcou aos 74 minutos e definiu a vitória do campeão alemão por 2 a 0, disse à Prime Video sobre a comemoração de Karl: "Fico feliz pelo garoto. Ele mantém a calma e trabalha duro. Hoje foi recompensado. Foi um gol de muita luta também. Ele volta, recupera a bola e, de algum jeito, manda para dentro." Karl é jovem e ainda precisa "aprender e evoluir. Está em um ótimo caminho. Tem uma grande carreira pela frente", previu o austríaco.