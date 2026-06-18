Proibição de viajar... A Federação da Costa do Marfim divulga comunicado sobre seu jogador envolvido no escândalo de apostas

A seleção da Costa do Marfim começou a Copa do Mundo de 2026 de forma impecável, conquistando uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador, mas um problema veio manchar esse início: a questão envolvendo o jogador Eli Wahi, o que levou a Federação da Costa do Marfim a se pronunciar em um comunicado oficial.

Esse problema não tem relação com a partida contra o Equador, mas sim com um caso de apostas esportivas revelado ontem, quarta-feira, pelo renomado jornal britânico “The Athletic”.

O jornal explicou que o jogador, que na época defendia o Nice, foi detido pela polícia francesa em 29 de maio, sob suspeita de ter recebido propositalmente um cartão amarelo durante a partida entre Nice e Metz, que terminou empatada em 0 a 0 no dia 17 de maio.

Por sua vez, a Federação de Futebol da Costa do Marfim divulgou hoje, quinta-feira, um comunicado de imprensa oficial para esclarecer a situação.

O comunicado dizia: “A Federação de Futebol da Costa do Marfim gostaria de fornecer mais detalhes sobre Élie Wahé. A Federação tomou conhecimento das diversas matérias e informações publicadas na quarta-feira, 17 de junho de 2026, relacionadas ao jogador da seleção da Costa do Marfim, Élie Wahé”.

E acrescentou: “Até o momento, a Federação não foi oficialmente notificada sobre quaisquer medidas legais ou administrativas a ele relativas. Durante este período delicado, a Federação oferece seu total apoio ao jogador e reafirma sua confiança nele. Éli Wahé continua sendo um membro importante da seleção marfinense”.

E continuou: “A Federação Ivoriana de Futebol também informa ao jogador que ele não poderá se juntar à delegação que viajará para o Canadá, uma vez que, neste momento, não foram obtidas as autorizações administrativas necessárias para sua entrada no território canadense”.

O comunicado concluiu: “Portanto, Élie Wahé permanecerá nos Estados Unidos da América até o retorno da equipe. A Federação de Futebol da Costa do Marfim continuará acompanhando a situação de perto e divulgará qualquer informação oficial relevante.

Wahi foi titular pela Costa do Marfim na partida contra o Equador e atualmente se prepara com a seleção de seu país para enfrentar a Alemanha na noite do próximo sábado, na segunda rodada da fase de grupos.











