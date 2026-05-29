Programação televisiva do Uruguai na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 do Uruguai
Para assistir às transmissões locais da campanha do Uruguai na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor uruguaio e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos do Uruguai serão transmitidos pela emissora pública nacional de sinal aberto TNU (Canal 5), bem como pela plataforma de streaming de acesso aberto Antel TV.
🌎 País
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Uruguai?
No Uruguai, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 estão a cargo da emissora pública nacional, Canal 5, e da gigante das telecomunicações Antel, além da cobertura regional premium da DirecTV Sports.
Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:
📺 Televisão aberta
Canal 5: Como emissora pública nacional, o Canal 5 oferecerá ampla cobertura aberta dos principais jogos. Você pode assistir aos jogos mais decisivos do torneio totalmente de graça — incluindo todos os jogos altamente esperados daLa Celeste e a final da Copa do Mundo — sem precisar de uma assinatura paga de TV a cabo.
📱 Streaming digital e premium
Antel TV e DGO: Para acesso digital completo, a plataforma digital pública Antel TV oferecerá streaming ao vivo gratuito das partidas selecionadas da TV aberta para os telespectadores dentro do país. Para uma cobertura completa de todas as 104 partidas do torneio, a DirecTV Sports (DSports) atua como principal canal de TV paga em todo o país, oferecendo transmissões ao vivo completas, cobertura com várias câmeras e análises 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de seus canais de transmissão e do aplicativo de streaming DGO.