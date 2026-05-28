Programação televisiva do Paraguai na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 do Paraguai

Para assistir às transmissões locais da campanha do Paraguai na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor paraguaio e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos do Paraguai serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto Trece e GEN TV (ou via Unicanal), enquanto a cobertura premium em todo o país estará disponível pela Tigo Sports.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Paraguai?

No Paraguai, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais redes comerciais de TV aberta (Trece, GEN TV e Unicanal) e as operadoras de TV por assinatura. Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

Trece, GEN TV e Unicanal: como emissoras nacionais de sinal aberto, esses canais compartilharão a cobertura terrestre de partidas selecionadas ao longo do torneio. Você pode acompanhar os jogos mais importantes, incluindo as partidas da fase de grupos da Albirroja e a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga.

📱 Streaming digital e premium

Tigo Sports: Para acesso completo, a Tigo Sports é a principal emissora de TV paga do torneio no Paraguai, transmitindo todas as 104 partidas da programação. Embora os jogos básicos estejam disponíveis na TV aberta local, o acesso exclusivo e completo ao calendário total do torneio está disponível pelo aplicativo da Tigo Sports e seus canais a cabo.



