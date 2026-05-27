Programação televisiva do Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas do Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir às transmissões locais da campanha do Irã na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Irã e acompanhar a ação em canais como o IRIB.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Irã?
No Irã, os fãs de futebol podem assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 por meio de uma combinação de canais de televisão nacionais gratuitos e redes regionais de esportes premium.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV aberta:A IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), emissora estatal nacional, detém os principais direitos de transmissão no país. Os jogos serão transmitidos ao vivo e totalmente de graça pelo canal IRIB TV3, que funciona como o canal dedicado da rede para os principais eventos esportivos globais. Este canal oferecerá cobertura completa de todos os jogos mais importantes, incluindo todas as partidas da fase de grupos da seleção iraniana (Team Melli).
- TV via satélite e regional: Para os telespectadores com acesso à televisão via satélite, a Persiana Sports também transmitirá as partidas do torneio. Além disso, a beIN Sports detém os direitos premium para a região MENA (Oriente Médio e Norte da África), transmitindo a programação completa de 104 partidas por meio de seus canais dedicados beIN SPORTS MAX.
- Transmissão ao vivo: Se você prefere assistir online ou em dispositivos móveis, pode assistir às partidas via streaming pelas plataformas digitais da IRIB localmente, ou pelo aplicativo beIN CONNECT e pelos serviços de streaming TOD, caso tenha uma assinatura regional.