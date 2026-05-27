Programação televisiva do Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas do Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha do Irã na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Irã e acompanhar a ação em canais como o IRIB.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Irã?

No Irã, os fãs de futebol podem assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 por meio de uma combinação de canais de televisão nacionais gratuitos e redes regionais de esportes premium.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: