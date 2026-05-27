Programação televisiva do Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Haiti
Para assistir às transmissões locais da campanha do Haiti na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Haiti e acompanhar a ação na Tele Haiti.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Haiti?
No Haiti, os fãs de futebol têm ótimas opções para acompanhar o torneio por meio de uma combinação de transmissões públicas nacionais e serviços de televisão por assinatura.
Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:
- TV aberta:A TNH (Télévision Nationale d'Haïti), emissora pública nacional, oferecerá cobertura terrestre gratuita. Está programada para transmitir os principais jogos, garantindo que partidas importantes e grandes confrontos internacionais sejam acessíveis a todos em todo o país gratuitamente.
- TV por assinatura e a cabo: Para uma cobertura abrangente do torneio ampliado para 104 partidas, os direitos oficiais de transmissão pertencem à Tele Haiti. Essas emissoras transmitirão os jogos ao vivo, com comentários esportivos dedicados, análises pré-jogo e programas de estúdio.
- Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir em um smartphone, tablet ou smart TV, os assinantes da Tele Haiti podem assistir aos jogos ao vivo por meio de seus respectivos aplicativos digitais e plataformas online.