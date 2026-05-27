Programação televisiva do Haiti na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Haiti

Para assistir às transmissões locais da campanha do Haiti na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Haiti e acompanhar a ação na Tele Haiti.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Haiti?

No Haiti, os fãs de futebol têm ótimas opções para acompanhar o torneio por meio de uma combinação de transmissões públicas nacionais e serviços de televisão por assinatura.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação: