Programação televisiva do Gana na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Gana

Para assistir às transmissões locais da campanha de Gana na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor em Gana, o que lhe dará acesso a canais de transmissão locais, incluindo a GTV.

No Gana, os fãs de futebol terão uma cobertura completa da Copa do Mundo da FIFA de 2026 por meio de uma combinação de canais premium de TV via satélite e da emissora pública nacional.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: