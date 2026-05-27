Programação televisiva do Gana na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Gana
Para assistir às transmissões locais da campanha de Gana na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor em Gana, o que lhe dará acesso a canais de transmissão locais, incluindo a GTV.
No Gana, os fãs de futebol terão uma cobertura completa da Copa do Mundo da FIFA de 2026 por meio de uma combinação de canais premium de TV via satélite e da emissora pública nacional.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV por assinatura (cobertura completa):A SuperSport é a detentora oficial dos direitos premium. A MultiChoice Gana confirmou que a SuperSport transmitirá todas as 104 partidas ao vivo em alta definição em seus canais dedicados na DStv. Durante o torneio, vários canais esportivos passarão a ter programação totalmente dedicada à Copa do Mundo, com conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana, opções de narração em vários idiomas e análises especializadas com foco na África.
- TV aberta: Se você não tiver uma assinatura paga, a cobertura local pela TV aberta estará disponível em redes de televisão nacionais designadas. O Ministério da Juventude e dos Esportes finalizou os acordos para garantir que as partidas importantes — incluindo todos os jogos da seleção Black Stars — sejam acessíveis a todos gratuitamente.
- Transmissão ao vivo: Para quem prefere assistir no celular, tablet ou smart TV, os assinantes premium podem assistir a todos os jogos ao vivo pelo aplicativo móvel DStv Stream.