Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador
Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma Rede Privada Virtual (VPN), conecte-se a um servidor equatoriano e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal de TV aberta Telemazonas.
Trinta dos jogos da Copa do Mundo também estarão disponíveis na ESPN, acessível tanto pela TV aberta quanto pelo Disney+ no Equador.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Equador?
No Equador, os fãs de futebol têm três maneiras principais de acompanhar a próxima Copa do Mundo da FIFA 2026: pela TV aberta, pela TV a cabo premium e por serviços de streaming.
Veja exatamente como você pode assistir ao torneio:
- TV aberta:A Teleamazonas é a emissora nacional oficial do torneio. Ela transmitirá 40 jogos ao vivo e totalmente de graça, incluindo a partida de abertura, as semifinais, a final e, o mais importante, todos os jogos da fase de grupos da seleção equatoriana (La Tri).
- TV por assinatura (cobertura completa): Para quem não quer perder nem um segundo da ação, a DirecTV detém os direitos premium principais. A emissora transmitirá todas as 104 partidas ao vivo em alta definição em seus canais dedicados DSports, com análise da Copa do Mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- TV por assinatura (cobertura parcial):A ESPN (disponível via TV a cabo tradicional e Disney+) também transmitirá um pacote de 30 jogos ao vivo, incluindo as partidas da La Tri.
- Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir no celular, tablet ou smart TV, pode assistir ao torneio completo pelo aplicativo DGO (para assinantes da DirecTV) ou acompanhar os pacotes parciais nas plataformas digitais da Disney+ e da Teleamazonas.