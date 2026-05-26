Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma Rede Privada Virtual (VPN), conecte-se a um servidor equatoriano e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal de TV aberta Telemazonas.

Trinta dos jogos da Copa do Mundo também estarão disponíveis na ESPN, acessível tanto pela TV aberta quanto pelo Disney+ no Equador.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Equador?

No Equador, os fãs de futebol têm três maneiras principais de acompanhar a próxima Copa do Mundo da FIFA 2026: pela TV aberta, pela TV a cabo premium e por serviços de streaming.

Veja exatamente como você pode assistir ao torneio: