Programação televisiva do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Canadá

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor canadense e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo pela TSN (transmissões em inglês) e pela RDS, Reseau des Sports (transmissões em francês).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Canadá?

No Canadá, os direitos exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à Bell Media.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:

Televisão em inglês: As partidas serão transmitidas ao vivo pela TSN (The Sports Network) e pela CTV .

Televisão em francês: A cobertura em francês será transmitida exclusivamente pela RDS (Réseau des sports).

Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir online ou em dispositivos móveis, pode assistir ao torneio usando os aplicativos TSN+ ou RDS . Você também pode assistir aos jogos transmitidos pela CTV pelo aplicativo da CTV ou pelo Crave (pelo canal ao vivo da CTV).



