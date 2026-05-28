Programação televisiva de Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 de Portugal

Para assistir às transmissões locais da campanha de Portugal na Copa do Mundo a partir do exterior, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor português e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos de Portugal serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto RTP, SIC e TVI, enquanto a cobertura premium completa em todo o país estará disponível pela Sport TV.

Quem vai transmitir o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 na televisão em Portugal?

Em Portugal, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras nacionais de sinal aberto (RTP, SIC e TVI) e as operadoras de TV por assinatura.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

RTP, SIC e TVI: Como emissoras nacionais de sinal aberto, esses canais farão a cobertura terrestre de jogos selecionados ao longo do torneio. Você pode acompanhar os principais jogos, incluindo todas as partidas da Seleção e a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga, através da sua antena digital padrão ou por streaming gratuito no RTP Play.

📱 Streaming digital e premium

Sport TV: Para acesso completo, a Sport TV é a principal emissora de TV paga do torneio em Portugal, transmitindo ao vivo todos os 104 jogos da programação. Acesso exclusivo e completo ao calendário do torneio, comentários multilíngues e análises aprofundadas em estúdio estão disponíveis pelo aplicativo da Sport TV e seus canais esportivos premium dedicados.



