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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Traduzido por

Programação televisiva de Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Portugal
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre como assistir à seleção de Portugal na Copa do Mundo.

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 de Portugal

Para assistir às transmissões locais da campanha de Portugal na Copa do Mundo a partir do exterior, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor português e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos de Portugal serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto RTP, SIC e TVI, enquanto a cobertura premium completa em todo o país estará disponível pela Sport TV.

🌎 País

📺 Emissora

🇦🇫 Afeganistão

ATN

🇦🇱 Albânia

TV Klan

🇩🇿 Argélia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Austrália

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Áustria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolívia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colômbia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicarágua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go

Quem vai transmitir o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 na televisão em Portugal?

Em Portugal, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras nacionais de sinal aberto (RTP, SIC e TVI) e as operadoras de TV por assinatura. 

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta 

RTP, SIC e TVI: Como emissoras nacionais de sinal aberto, esses canais farão a cobertura terrestre de jogos selecionados ao longo do torneio. Você pode acompanhar os principais jogos, incluindo todas as partidas da Seleção e a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga, através da sua antena digital padrão ou por streaming gratuito no RTP Play.

📱 Streaming digital e premium 

Sport TV: Para acesso completo, a Sport TV é a principal emissora de TV paga do torneio em Portugal, transmitindo ao vivo todos os 104 jogos da programação. Acesso exclusivo e completo ao calendário do torneio, comentários multilíngues e análises aprofundadas em estúdio estão disponíveis pelo aplicativo da Sport TV e seus canais esportivos premium dedicados.