Programação televisiva de Cabo Verde para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Cabo Verde

Para assistir às transmissões locais no exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor em Cabo Verde e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo pela SuperSport e pela New World TV.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV em Cabo Verde?

Em Cabo Verde, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são gerenciados por redes esportivas pan-africanas.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: