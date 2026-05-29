Programação televisiva da Turquia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Turquia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Turquia na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor turco e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Turquia serão transmitidos pela emissora nacional aberta TRT (pelo canal TRT 1 ou pela plataforma de streaming Tabii).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Turquia?

Na Turquia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem inteiramente à emissora pública nacional, a Corporação Turca de Rádio e Televisão (TRT).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

TRT 1 e TRT Spor: Como emissora pública nacional, a TRT oferecerá cobertura completa ao vivo em seus principais canais abertos. Você pode acompanhar os maiores jogos da competição, incluindo todas as partidas altamente esperadas da seleção turca e a final da Copa do Mundo, de forma totalmente gratuita, sem precisar de uma assinatura paga, via TV via satélite padrão ou TV digital terrestre.

📱 Streaming digital e gratuito

Tabii e TRT İzle: Para acesso digital completo, todo o torneio estará disponível para streaming totalmente gratuito para os telespectadores dentro do país. Os fãs podem assistir a todas as 104 transmissões ao vivo dos jogos, acompanhar os melhores momentos sob demanda e ver análises de especialistas em estúdio em dispositivos móveis, tablets ou smart TVs usando a plataforma oficial de streaming digital da TRT, Tabii, bem como o aplicativo TRT İzle.



