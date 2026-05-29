Programação televisiva da Suíça para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Suíça na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Suíça na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor suíço e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Suíça serão transmitidos totalmente em aberto nos canais de serviço público da SRG SSR, com comentários localizados disponíveis via SRF (alemão), RTS (francês) ou RSI (italiano) em seus respectivos aplicativos Play.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Suíça?

Na Suíça, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem inteiramente à emissora pública nacional, a Swiss Broadcasting Corporation (SRG SSR).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

SRF, RTS e RSI: Como emissora pública nacional, a SRG SSR oferecerá cobertura completa ao vivo em seus canais regionais por idioma, totalmente gratuita na televisão aberta. Você pode acompanhar os jogos mais importantes do torneio, incluindo todas as partidas altamente esperadas da Suíça no Grupo K contra Catar, Canadá e Bósnia-Herzegovina, bem como a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga na SRF zwei (alemão), RTS Deux (francês) ou RSI LA 2 (italiano).

📱 Transmissão digital e gratuita

Play SRF, Play RTS e Play RSI: para um acesso digital completo, todo o torneio estará disponível para transmissão totalmente gratuita para os espectadores dentro do país. Os fãs podem assistir às 104 transmissões ao vivo das partidas, conferir os melhores momentos sob demanda e acompanhar as análises dos especialistas em estúdio em dispositivos móveis, tablets ou smart TVs, com comentários regionais localizados, usando os aplicativos e sites Play SRF, Play RTS ou Play RSI.







