Programação televisiva da Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Suécia na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor sueco e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Suécia serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto SVT (via SVT Play) e TV4 (via TV4 Play).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Suécia?

Na Suécia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública nacional, Sveriges Television (SVT), e a rede comercial TV4.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

SVT e TV4: Como emissoras nacionais, essas redes dividirão a programação do torneio para oferecer cobertura completa na televisão aberta. Você pode acompanhar os principais jogos da competição, incluindo todas as partidas da Suécia e a final da Copa do Mundo, em seus canais principais, sem precisar de uma assinatura paga via TV a cabo padrão ou antena digital.

📱 Streaming digital e gratuito

SVT Play e TV4 Play: Para acesso digital completo, todo o torneio estará disponível para streaming para os espectadores dentro do país. Os torcedores podem assistir a todas as transmissões ao vivo dos jogos, acompanhar os melhores momentos sob demanda e ver análises de especialistas em estúdio em dispositivos móveis, tablets ou smart TVs de forma totalmente gratuita usando os aplicativos SVT Play e TV4 Play ou os sites oficiais.











