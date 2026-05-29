Programação televisiva da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor nos EUA e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos dos Estados Unidos serão transmitidos pela rede nacional aberta FOX (pelo aplicativo FOX Sports) ou com narração em espanhol pela Telemundo (pelo Peacock).

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV nos Estados Unidos?

Nos Estados Unidos, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 estão divididos entre a FOX Sports, para a cobertura em inglês, e a Telemundo, da NBCUniversal, para a cobertura em espanhol.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

FOX e Telemundo: Como principais parceiras de transmissão aberta, essas emissoras transmitirão os jogos mais importantes do torneio de forma totalmente gratuita através da sua antena de TV local. Você pode assistir a confrontos de destaque, incluindo a cerimônia de abertura, a final da Copa do Mundo e todos os jogos altamente esperados da Seleção Masculina dos EUA no Grupo D contra Paraguai, Austrália e Turquia, sem precisar de uma assinatura paga de TV a cabo.

📱 Streaming digital e premium

Aplicativo FOX Sports e Peacock: Para acesso digital completo, os espectadores podem assistir à ação em vários dispositivos. A Fox Sports oferecerá transmissões ao vivo de suas transmissões pelo aplicativoFOX Sports (exigindo credenciais da operadora de TV), enquanto o serviço Peacock da NBC Universal servirá como a principal plataforma de streaming para a cobertura em espanhol, oferecendo acesso ao vivo aos jogos, configurações com múltiplas transmissões e replays completos sob demanda.







