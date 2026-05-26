Programação televisiva da República Tcheca para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na República Tcheca

Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor na República Tcheca e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal aberto Česká televize (ČT).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na República Tcheca?

Na República Tcheca, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública nacional e um grande grupo de mídia comercial, garantindo cobertura completa na TV aberta e em formatos digitais.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: