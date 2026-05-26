Programação televisiva da República Tcheca para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na República Tcheca
Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor na República Tcheca e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal aberto Česká televize (ČT).
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na República Tcheca?
Na República Tcheca, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública nacional e um grande grupo de mídia comercial, garantindo cobertura completa na TV aberta e em formatos digitais.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- Česká televize (ČT): A emissora pública transmitirá mais de 50 partidas totalmente em aberto. Você pode assistir a essas partidas ao vivo no canal de televisão ČT sport ou por streaming online gratuitamente através do ČT sport Plus (iVysílání).
- Skupina Nova: Por meio de um acordo de sublicenciamento, a Nova transmitirá mais de 50 partidas exclusivas. Essas partidas serão transmitidas principalmente pelo Nova Action e pelo canal principal TV Nova.
- Transmissões simultâneas: Para os momentos mais importantes do torneio (incluindo a partida de abertura, a disputa pelo terceiro lugar, a final e todas as partidas da seleção tcheca), tanto a ČT sport quanto a Nova Action transmitirão os jogos simultaneamente.
- Transmissão ao vivo completa: Se você quiser assistir a todas as 104 partidas do torneio em um só lugar, a plataforma premium da Nova, Oneplay, servirá como o centro digital completo, transmitindo todas as partidas (incluindo aquelas sublicenciadas para a ČT) com recursos interativos avançados.