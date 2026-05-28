Programação televisiva da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 da Nova Zelândia

Para assistir às transmissões locais da campanha da Nova Zelândia na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor na Nova Zelândia e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Nova Zelândia serão transmitidos pela emissora nacional aberta TVNZ 1(ou transmitidos via TVNZ+).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Nova Zelândia?

Na Nova Zelândia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à emissora pública Television New Zealand (TVNZ). Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

TVNZ 1: Como emissora pública nacional, a TVNZ transmitirá ao vivo e gratuitamente alguns jogos importantes pela rede de televisão aberta. Você pode acompanhar todos os jogos da fase de grupos da seleção neozelandesa e a final da Copa do Mundo sem precisar de uma assinatura paga.

📱 Streaming digital e premium

TVNZ+: Para acesso digital completo, a plataforma de streaming servirá como o principal ponto de encontro para os fãs em Aotearoa. Embora as partidas da seleção da Nova Zelândia sejam transmitidas gratuitamente, o acesso total a todas as 104 partidas da programação do torneio está disponível por meio do passe premium do evento.



