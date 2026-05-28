Programação televisiva da Noruega na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Noruega na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Noruega na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor norueguês e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Noruega serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto NRK (pela NRK TV) e TV 2(pela TV 2 Play).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Noruega?

Na Noruega, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 estão divididos entre a emissora pública estatal, a Norsk rikskringkasting (NRK), e a rede comercial TV 2.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

NRK e TV 2: Como emissoras nacionais, essas redes dividirão a programação de transmissão para oferecer cobertura completa na televisão aberta. Você pode acompanhar os principais jogos do torneio, incluindo todas as partidas da Noruega e a final da Copa do Mundo, em seus canais principais sem precisar de uma assinatura paga.

📱 Transmissão digital e gratuita

NRK TV e TV 2 Play: Para acesso digital completo, ambas as emissoras transmitirão online suas respectivas metades do torneio. Os telespectadores dentro do país podem assistir a transmissões ao vivo dos jogos, ver análises de especialistas em estúdio e acompanhar os melhores momentos sob demanda pela plataforma digital da NRK TV e pelo serviço de streaming TV 2 Play.







