Programação televisiva da Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo do exterior usando uma Rede Privada Virtual (VPN), conecte-se a um servidor no Reino Unido e assista aos jogos ao vivo pelo BBC iPlayer ou ITVX.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Inglaterra?

Na Inglaterra (e em todo o Reino Unido), os fãs de futebol têm o melhor negócio possível: toda a Copa do Mundo da FIFA de 2026 será transmitida totalmente em canais abertos. De acordo com as leis de radiodifusão do Reino Unido, o torneio é um evento protegido como “joia da coroa”, o que significa que você não precisará de nenhuma assinatura de TV paga para acompanhar a ação.

As 104 partidas do torneio serão divididas igualmente entre as duas principais emissoras públicas do país:

BBC: Transmitirá 52 partidas ao vivo em seus principais canais (principalmente o BBC One ). A programação da BBC inclui a tão esperada partida da Inglaterra contra Gana na fase de grupos, bem como os direitos de primeira escolha para três das possíveis partidas da fase eliminatória da Inglaterra, caso a seleção avance.

ITV: Transmitirá as outras 52 partidas ao vivo pela ITV1 e ITV4 . A ITV detém os direitos das partidas de abertura do torneio em 11 de junho, bem como de duas partidas da Inglaterra na fase de grupos: a estreia contra a Croácia (quarta-feira, 17 de junho) e o confronto final do grupo contra o Panamá (sábado, 27 de junho).

A Final: Seguindo a tradição, a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, será transmitida ao vivo simultaneamente pela BBC e pela ITV.