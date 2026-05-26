Programação televisiva da Croácia na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Croácia
Para assistir às transmissões locais no exterior, conecte-se a um servidor croata e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal aberto HRT 2, disponível através da plataforma digital oficial HRTi.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Croácia?
Na Croácia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à emissora pública nacional, a HRT (Hrvatska radiotelevizija).
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV aberta: As partidas serão transmitidas ao vivo e totalmente de graça em todo o país pelo canal HTV 2 (Drugi program). A HRT oferecerá cobertura ao vivo completa de todas as 104 partidas do torneio ampliado. Eles também lançarão um programa de estúdio dedicado chamado “Americana” a partir de 10 de junho para apresentar todas as análises diárias, comentários de especialistas e os melhores momentos.
- Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir online, em uma smart TV ou por meio de um dispositivo móvel, poderá assistir aos jogos ao vivo e gratuitamente na Croácia usando a plataforma digital oficial da HRT, a HRTi.