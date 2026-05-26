Programação televisiva da Croácia na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Croácia

Para assistir às transmissões locais no exterior, conecte-se a um servidor croata e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal aberto HRT 2, disponível através da plataforma digital oficial HRTi.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Croácia?

Na Croácia, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à emissora pública nacional, a HRT (Hrvatska radiotelevizija).

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: