Programação televisiva da Costa do Marfim na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Costa do Marfim na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Costa do Marfim na Copa do Mundo a partir do exterior, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor na Costa do Marfim e assistir ao vivo pela emissora pública nacional de sinal aberto RTI.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Costa do Marfim?

Na Costa do Marfim, os fãs de futebol terão acesso à Copa do Mundo da FIFA 2026 por meio de uma combinação de redes de televisão abertas nacionais e serviços pan-africanos de satélite premium.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:

TV aberta:A NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) e a emissora pública nacional RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) são os principais canais nacionais. A NCI será o principal canal aberto, transmitindo os jogos mais importantes do torneio e dando destaque a cada momento da campanha da seleção da Costa do Marfim.

TV por assinatura (cobertura completa): Para quem quiser assistir a todas as 104 partidas do torneio ampliado, a New World TV (que detém os direitos principais em língua francesa para a África Subsaariana) e a SuperSport (disponível via DStv) oferecerão cobertura premium abrangente com análises completas antes e depois das partidas.

Transmissão ao vivo: Os jogos abertos ao público podem ser assistidos online pelas plataformas digitais oficiais e aplicativos da NCI e da RTI. A transmissão completa do torneio está disponível pelo aplicativo DStv Stream para assinantes de TV via satélite premium.