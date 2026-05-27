Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Japão: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas do Japão na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Costa do Marfim na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor japonês e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos do Japão serão transmitidos pela emissora nacional aberta NHK.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Japão?

No Japão, os direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública nacional, as principais redes de televisão comerciais (por meio do Consórcio do Japão) e as plataformas de streaming digital.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

NHK : Como emissora pública nacional, a NHK transmitirá todos os jogos do Japão ao vivo em seus canais terrestres e via satélite (incluindo o BS Premium 4K). Você também pode assistir à cobertura gratuitamente usando o aplicativo NHK +.

Nippon TV (NTV) : Oferecerá cobertura terrestre para um pacote seleto de partidas, que inclui a segunda partida do Japão na fase de grupos contra a Tunísia.

Fuji TV : Também transmitirá uma série de partidas, incluindo a cobertura da primeira rodada das oitavas de final.

📱 Transmissão digital e premium