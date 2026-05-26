Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Egito: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Egito

Para assistir às transmissões locais da campanha do Egito na Copa do Mundo do exterior usando uma Rede Privada Virtual (VPN), conecte-se a um servidor egípcio e assista aos jogos ao vivo no beIN SPORTS MAX, disponível no serviço de streaming TOD ou no aplicativobeIN CONNECT.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Egito?

No Egito, os direitos oficiais exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à beIN Sports, que atua como principal emissora para toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: