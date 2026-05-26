Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor brasileiro e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo em canais abertos e plataformas de streaming como TV Globo, SporTV e CazeTV.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Brasil?

No Brasil, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras de TV aberta e plataformas digitais.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: