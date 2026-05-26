Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil
Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor brasileiro e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo em canais abertos e plataformas de streaming como TV Globo, SporTV e CazeTV.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Brasil?
No Brasil, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras de TV aberta e plataformas digitais.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV aberta e TV por assinatura:O Grupo Globo (por meio da TV Globo e da SporTV) é o grande nome tradicional aqui. Eles transmitirão todas as partidas da Seleção Brasileira, a final e metade dos jogos restantes do torneio. Além disso, a SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e a N Sports detêm direitos parciais de transmissão televisiva.
- Transmissão ao vivo gratuita: Se você prefere assistir online, a popular plataforma digital de esportes CazéTV transmitirá todas as 104 partidas do torneio ao vivo e totalmente de graça no YouTube.
- Transmissão por aplicativo: Você também pode assistir à cobertura da Globo através do serviço oficial de streaming da emissora, o Globoplay.