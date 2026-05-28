Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Jordânia: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Jordânia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Jordânia na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor jordaniano e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Jordânia serão transmitidos pela beIN Sports.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Jordânia?

Na Jordânia, os direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são detidos exclusivamente pelo beIN Media Group, que atua como principal canal para os torcedores em toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 TV via satélite e canais premium

beIN SPORTS MAX: Como emissora regional exclusiva, a beIN transmitirá ao vivo todas as 104 partidas do torneio em seus canais dedicados World Cup MAX via satélite. Essa cobertura oferece amplas opções multilíngues (incluindo árabe, inglês e francês), análises completas de estúdio antes das partidas e atualizações localizadas sobre a histórica campanha da seleção jordaniana no torneio.

beIN SPORTS NEWS: Oferecerá atualizações terrestres e via satélite abertas e gratuitas, notícias contínuas e reações ao vivo dos campos de treinamento das seleções durante toda a competição.

📱 Streaming digital e premium

beIN SPORTS CONNECT: Para uma cobertura digital premium abrangente, esta plataforma oficial transmitirá os jogos do torneio ao vivo, servindo como principal centro para assinantes que desejam assistir aos jogos em dispositivos móveis, tablets ou smart TVs.

TOD: O popular serviço de streaming digital premium também oferecerá cobertura ao vivo dedicada, ângulos de câmera alternativos e opções de streaming sob demanda das partidas para os fãs na Jordânia.



