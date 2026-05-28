Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Holanda: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 da Holanda

Para assistir às transmissões locais da campanha da Holanda na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor holandês e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Holanda serão transmitidos pela emissora nacional aberta NOS (pelo canal NPO 1 ou pelo aplicativo NPO Start).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Holanda?

Na Holanda, os direitos oficiais e exclusivos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem inteiramente à emissora pública Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 TV aberta

NOS (NPO 1): Como emissora pública nacional, a NOS transmitirá os jogos ao vivo e gratuitamente pela TV aberta. Você pode acompanhar todos os jogos da fase de grupos da Oranje — incluindo a tão esperada estreia contra o Japão — e a final da Copa do Mundo sem precisar de uma assinatura paga, usando TV a cabo padrão ou antena digital.

📱 Transmissão digital e gratuita

NPO Start & NOS.nl: Para acesso digital completo, o torneio estará disponível para streaming totalmente gratuito para os espectadores dentro do país. Os torcedores podem assistir a todas as transmissões ao vivo dos jogos, acompanhar os melhores momentos sob demanda e ver análises de especialistas em estúdio em dispositivos móveis, tablets ou smart TVs usando o aplicativo NPO Start ou o site oficial da NOS.



