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Kylian Mbappe France 2026Getty
Neil Bennett

Traduzido por

Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

França
Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber sobre como assistir à França na Copa do Mundo.

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França

Para assistir às transmissões locais da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo no exterior usando uma Rede Privada Virtual (VPN), conecte-se a um servidor na França, onde 54 partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal aberto M6.

🌎 País

📺 Emissora

🇦🇫 Afeganistão

ATN

🇦🇱 Albânia

TV Klan

🇩🇿 Argélia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Austrália

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Áustria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolívia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colômbia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na França?

Na França, o panorama da transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 parece bem diferente desta vez. Pela primeira vez desde 1978, a histórica emissora TF1 não transmitirá nenhuma partida. Em vez disso, os direitos estão divididos entre uma grande rede comercial de TV aberta e um canal de TV por assinatura premium.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:

  • TV aberta:A M6 detém os direitos exclusivos de transmissão pela TV aberta. Ela transmitirá 54 partidas ao vivo e totalmente de graça, incluindo todos os jogos da seleção francesa (Les Bleus), a partida de abertura, as semifinais e a final.
  • TV por assinatura (cobertura completa): Para uma cobertura absolutamente completa, a beIN Sports garantiu os direitos premium de todo o torneio. Eles transmitirão todas as 104 partidas ao vivo em seus canais pagos, com análises e comentários em estúdio dedicados antes dos jogos.
  • Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir no celular, tablet ou smart TV:
    - As 54 partidas abertas ao público podem ser assistidas gratuitamente na plataforma M6+.
    - O torneio completo de 104 partidas pode ser assistido pelo aplicativo beIN CONNECT para assinantes pagos.

A Molotov TVé uma popular plataforma e aplicativo de streaming francês que reúne canais de televisão ao vivo pela internet.

No contexto da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França, a Molotov funciona como uma porta de acesso digital alternativa e conveniente para assistir aos jogos. Veja exatamente como ela se encaixa:

  • Transmissão dos jogos gratuitos (M6): Como a rede M6 detém os direitos de transmissão aberta de 54 dos maiores jogos do torneio, você não precisa necessariamente usar o aplicativo independente da M6 (M6+). Em vez disso, basta abrir o aplicativo Molotov e assistir ao canal M6 ao vivo diretamente por lá.
  • Conteúdo pré-torneio: o Molotov já hospeda a programação oficial de preparação da M6 e reprises de documentários (como a série “En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026”), tornando-se um centro de entusiasmo para o torneio.
  • Opções de TV paga: Dependendo dos seus pacotes de assinatura e complementos específicos do Molotov, os usuários podem, às vezes, acessar pacotes esportivos premium por meio do ecossistema do aplicativo.