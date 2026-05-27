Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França

Para assistir às transmissões locais da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo no exterior usando uma Rede Privada Virtual (VPN), conecte-se a um servidor na França, onde 54 partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal aberto M6.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na França?

Na França, o panorama da transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 parece bem diferente desta vez. Pela primeira vez desde 1978, a histórica emissora TF1 não transmitirá nenhuma partida. Em vez disso, os direitos estão divididos entre uma grande rede comercial de TV aberta e um canal de TV por assinatura premium.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:

TV aberta: A M6 detém os direitos exclusivos de transmissão pela TV aberta. Ela transmitirá 54 partidas ao vivo e totalmente de graça , incluindo todos os jogos da seleção francesa ( Les Bleus ), a partida de abertura, as semifinais e a final.

TV por assinatura (cobertura completa): Para uma cobertura absolutamente completa, a beIN Sports garantiu os direitos premium de todo o torneio. Eles transmitirão todas as 104 partidas ao vivo em seus canais pagos, com análises e comentários em estúdio dedicados antes dos jogos.

Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir no celular, tablet ou smart TV:

- As 54 partidas abertas ao público podem ser assistidas gratuitamente na plataforma M6 +.

- O torneio completo de 104 partidas pode ser assistido pelo aplicativo beIN CONNECT para assinantes pagos.

A Molotov TVé uma popular plataforma e aplicativo de streaming francês que reúne canais de televisão ao vivo pela internet.

No contexto da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França, a Molotov funciona como uma porta de acesso digital alternativa e conveniente para assistir aos jogos. Veja exatamente como ela se encaixa: