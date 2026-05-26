Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Colômbia: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Colômbia

Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor colombiano e assista aos jogos da Copa do Mundo em canais abertos nacionais, como Caracol TV e Canal RCN.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Colômbia?

Na Colômbia, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras abertas e plataformas de TV por assinatura premium.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: