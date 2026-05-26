Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Colômbia: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Colômbia
Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor colombiano e assista aos jogos da Copa do Mundo em canais abertos nacionais, como Caracol TV e Canal RCN.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Colômbia?
Na Colômbia, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras abertas e plataformas de TV por assinatura premium.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV aberta:A Caracol Televisión (Caracol TV) e a RCN Televisión (Canal RCN) detêm os direitos tradicionais de transmissão. Elas transmitirão 40 partidas selecionadas, incluindo a partida de abertura do torneio, a final e, mais importante ainda, todas as partidas da seleção colombiana (Los Cafeteros).
- TV por assinatura: Se você deseja uma cobertura completa de todo o torneio, a rede de satélite DirecTV detém os direitos de transmissão ao vivo de todas as 104 partidas em seus canais DSports. Além disso, o canal esportivo colombiano premium Win Sports transmitirá partidas selecionadas.
- Transmissão ao vivo: Para quem prefere assistir online ou em dispositivos móveis, as partidas de transmissão aberta podem ser assistidas via Caracol Play e Deportes RCN En Vivo. Para assistir à programação completa das 104 partidas, os assinantes da DirecTV podem usar o aplicativo DGO.