Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Austrália: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Austrália

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor australiano e assista aos jogos da Copa do Mundo gratuitamente na SBS.





Direitos de transmissão televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Austrália

Na Austrália, os direitos exclusivos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem inteiramente à SBS.

Ao contrário de alguns torneios anteriores, em que os direitos eram divididos com serviços pagos como o Optus Sport, a SBS garantiu os direitos para todo o torneio ampliado e manterá a transmissão totalmente aberta ao público.

Veja exatamente como você pode assistir ao torneio na Austrália:

Televisão e streaming

SBS e SBS VICELAND: Todas as 104 partidas serão transmitidas ao vivo e gratuitamente pela rede de televisão da SBS.

SBS On Demand: todas as partidas serão transmitidas ao vivo simultaneamente em sua plataforma de streaming digital gratuita. O aplicativo e o site também apresentarão replays completos das partidas, minipartidas (versões condensadas de 30 minutos) e pacotes de melhores momentos mais curtos.

Como os direitos são totalmente exclusivos de uma rede de TV aberta, os fãs de futebol na Austrália não precisarão pagar por nenhum serviço de assinatura para acompanhar cada momento da Copa do Mundo de 2026.