Transmissões da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina
Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor argentino e assista aos jogos da Copa do Mundo gratuitamente na TV Pública.
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
TV Pública | Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Baixos
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
Direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina
Na Argentina, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre uma combinação de emissoras abertas, canais de TV por assinatura e plataformas de streaming. Essa configuração garante que os torcedores possam acompanhar o torneio por diversos meios.
Aqui está a lista completa de onde você pode assistir à Copa do Mundo de 2026 na Argentina:
Emissora
Tipo
TV Pública
Aberta
Telefe
Aberta
TyC Sports
TV por assinatura
DSports (DirecTV)
TV por assinatura
Streaming e opções digitais
- Paramount+ / Flow: Graças a uma parceria recente, a cobertura completa da DSports de todas as 104 partidas também estará disponível via Paramount+ para assinantes das principais operadoras de TV a cabo, como a Flow.
- Disney+ Premium: Detém os direitos regionais de streaming na América do Sul para transmitir simultaneamente um pacote substancial de partidas, incluindo aquelas com a seleção argentina.
- Rádio Nacional: Para quem prefere áudio, a rede de rádio pública oferecerá narração ao vivo completa das partidas da Argentina em todo o país.
Seja para acompanhar as transmissões nacionais gratuitas da Albiceleste na TV Pública ou para assistir a todos os jogos do torneio pela DSports, você terá muitas opções para acompanhar a ação.