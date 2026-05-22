Transmissões da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor argentino e assista aos jogos da Copa do Mundo gratuitamente na TV Pública.

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Baixos

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go





Direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina

Na Argentina, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre uma combinação de emissoras abertas, canais de TV por assinatura e plataformas de streaming. Essa configuração garante que os torcedores possam acompanhar o torneio por diversos meios.

Aqui está a lista completa de onde você pode assistir à Copa do Mundo de 2026 na Argentina:

Emissora Tipo TV Pública Aberta Telefe Aberta TyC Sports TV por assinatura DSports (DirecTV) TV por assinatura

Streaming e opções digitais

Paramount+ / Flow: Graças a uma parceria recente, a cobertura completa da DSports de todas as 104 partidas também estará disponível via Paramount+ para assinantes das principais operadoras de TV a cabo, como a Flow.

Disney+ Premium: Detém os direitos regionais de streaming na América do Sul para transmitir simultaneamente um pacote substancial de partidas, incluindo aquelas com a seleção argentina.

Rádio Nacional: Para quem prefere áudio, a rede de rádio pública oferecerá narração ao vivo completa das partidas da Argentina em todo o país.

Seja para acompanhar as transmissões nacionais gratuitas da Albiceleste na TV Pública ou para assistir a todos os jogos do torneio pela DSports, você terá muitas opções para acompanhar a ação.