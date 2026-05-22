Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor argentino e assista aos jogos da Copa do Mundo gratuitamente na TV Pública.





Direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina

Na Argentina, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre uma combinação de emissoras abertas, canais de TV por assinatura e plataformas de streaming. Essa configuração garante que os torcedores possam acompanhar o torneio por diversos meios.

Aqui está a lista completa de onde você pode assistir à Copa do Mundo de 2026 na Argentina:

Emissora Tipo TV Pública Aberta Telefe Aberta TyC Sports TV por assinatura DSports (DirecTV) TV por assinatura

Streaming e opções digitais

Paramount+ / Flow: Graças a uma parceria recente, a cobertura completa da DSports de todas as 104 partidas também estará disponível via Paramount+ para assinantes das principais operadoras de TV a cabo, como a Flow.

Disney+ Premium: Detém os direitos regionais de streaming na América do Sul para transmitir simultaneamente um pacote substancial de partidas, incluindo aquelas com a seleção argentina.

Rádio Nacional: Para quem prefere áudio, a rede de rádio pública oferecerá narração ao vivo completa dos jogos da Argentina em todo o país.

Seja para acompanhar as transmissões nacionais gratuitas da Albiceleste na TV Pública ou para assistir a todos os jogos do torneio pela DSports, você terá muitas opções para acompanhar a ação.