Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Alemanha na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Alemanha na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor na Alemanha, o que lhe dará acesso a canais de transmissão locais, incluindo os canais abertos ARD e ZDF.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Alemanha?

Na Alemanha, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são divididos entre uma operadora de telecomunicações premium e as emissoras públicas tradicionais do país, garantindo uma combinação de cobertura abrangente por TV paga e jogos transmitidos em aberto.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: