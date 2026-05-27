Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Alemanha na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir às transmissões locais da campanha da Alemanha na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor na Alemanha, o que lhe dará acesso a canais de transmissão locais, incluindo os canais abertos ARD e ZDF.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Alemanha?
Na Alemanha, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são divididos entre uma operadora de telecomunicações premium e as emissoras públicas tradicionais do país, garantindo uma combinação de cobertura abrangente por TV paga e jogos transmitidos em aberto.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- Cobertura completa (TV por assinatura e streaming):A MagentaTV (Magenta Sport), de propriedade da Deutsche Telekom, detém os direitos exclusivos de todo o torneio. Será a única plataforma a transmitir ao vivo todas as 104 partidas. Se você deseja uma cobertura completa de todas as partidas da fase de grupos e das eliminatórias, com análises táticas, este é o lugar certo.
- TV aberta: As emissoras públicas nacionais ARD e ZDF sublicenciaram um pacote significativo de jogos. Cada uma delas transmitirá 30 partidas ao vivo e totalmente de graça.
- O que é garantidamente gratuito? De acordo com a lei alemã, os grandes eventos esportivos são protegidos. Você poderá assistir à partida de abertura, às semifinais, à final e a todas as partidas da seleção alemã (Die Mannschaft) totalmente de graça na ARD ou na ZDF.
- Transmissão ao vivo: Para quem não assina TV a cabo, os jogos abertos ao público podem ser assistidos pelos aplicativos ARD Mediathek e ZDF Live. Assinantes da MagentaTV podem assistir à programação completa pela plataforma digital MagentaSport.