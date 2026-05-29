Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 na África do Sul: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na África do Sul

Para assistir às transmissões locais da campanha da África do Sul na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor sul-africano e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da África do Sul serão transmitidos pela emissora nacional aberta SABC (pelo SABC 1, SABC 3 ou pelo aplicativo SABC Plus).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na África do Sul?

Na África do Sul, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública, a South African Broadcasting Corporation (SABC), e a rede de televisão premium SuperSport.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 TV aberta

SABC (SABC 1, SABC 3 e SABC Sport): Como emissora pública nacional, a SABC oferecerá ampla cobertura aberta de jogos selecionados. Você pode assistir aos principais jogos do torneio, incluindo todas as partidas altamente esperadas da Bafana Bafana e a final da Copa do Mundo, totalmente de graça, sem precisar de assinatura paga.

📱 Streaming digital e premium

SuperSport e SABC Plus: Para acesso completo, a SuperSport é a principal emissora de TV paga do torneio, transmitindo todas as 104 partidas ao vivo. Em uma grande mudança, o acesso ao vivo completo a todo o calendário do torneio está disponível em todos os pacotes da DStv — desde o Access, de nível básico, até o Premium —, bem como no aplicativo DStv Stream. O streaming digital gratuito para as partidas transmitidas abertamente também pode ser acessado pelo aplicativo SABC Plus.







