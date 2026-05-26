Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Curaçao: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Curaçao

Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor em Curaçao e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal aberto TeleCuraçao.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV em Curaçao?

Em Curaçao, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública nacional e uma rede regional premium via satélite.

Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio: