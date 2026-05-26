Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Curaçao: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Curaçao
Para assistir às transmissões locais do exterior, conecte-se a um servidor em Curaçao e assista aos jogos da Copa do Mundo no canal aberto TeleCuraçao.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV em Curaçao?
Em Curaçao, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora pública nacional e uma rede regional premium via satélite.
Veja exatamente como você pode acompanhar o torneio:
- TV aberta:A TeleCuraçao, emissora pública nacional da ilha, fornecerá a cobertura essencial pela TV aberta. Ela transmitirá ao vivo todos os jogos da seleção de Curaçao, bem como os principais confrontos, como a partida de abertura do torneio, as semifinais e a final.
- TV por assinatura: Se você quiser uma cobertura completa de todo o torneio, a operadora de satélite DirecTV detém os direitos de transmissão principais para a região do Caribe. Ela transmitirá todas as 104 partidas ao vivo em alta definição em seus canais esportivos dedicados.
- Transmissão ao vivo: para quem prefere assistir online ou em dispositivos móveis, os assinantes da DirecTV podem assistir à programação completa de 104 partidas pelo aplicativo DGO.