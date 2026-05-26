Programação televisiva da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bósnia e Herzegovina
Para assistir às transmissões locais no exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor da Bósnia e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo na TV Arena Sport.
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Bósnia e Herzegovina?
Na Bósnia e Herzegovina, os direitos oficiais de transmissão pela TV e streaming da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à Arena Sport.
Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:
- Televisão: As partidas serão transmitidas ao vivo pela rede de canais esportivos a cabo premium da Arena Sport.
- Streaming ao vivo: Se você preferir assistir online ou em um dispositivo móvel, poderá assistir ao torneio pelo aplicativoArena Cloud ou pela plataforma Moja TV (através da BH Telecom).