Programação televisiva da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bósnia e Herzegovina

Para assistir às transmissões locais no exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor da Bósnia e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo na TV Arena Sport.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Bósnia e Herzegovina?

Na Bósnia e Herzegovina, os direitos oficiais de transmissão pela TV e streaming da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à Arena Sport.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação: