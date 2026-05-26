Programação televisiva da Bélgica para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bélgica

Para assistir às transmissões locais do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor belga e assista aos jogos da Copa do Mundo gratuitamente na VRT (em neerlandês) ou na RTBF (em francês).

Na Bélgica, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são divididos entre as duas principais emissoras públicas do país: a VRT e a RTBF.

Essa configuração de duas emissoras garante que haja cobertura completa e aberta ao público nos dois principais idiomas da Bélgica.

Veja a seguir como assistir ao torneio de acordo com sua região e idioma:

📺 Televisão e streaming

Emissora Público-alvo VRT Falantes de holandês (Flandres) RTBF Falantes de francês (Valônia)

Como tanto a VRT quanto a RTBF são emissoras públicas, os fãs de futebol de toda a Bélgica poderão assistir ao torneio de 2026 na íntegra, totalmente em aberto, sem precisar pagar por uma assinatura premium.