Transmissões da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Áustria

Para assistir do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor austríaco para assistir aos jogos da Copa do Mundo gratuitamente na ORF.

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Baixos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Baixos

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App da FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go





Emissora da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Áustria

Na Áustria, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre duas emissoras de TV aberta: a ORF (emissora pública) e a ServusTV (uma emissora comercial de propriedade da Red Bull).

Para assistir do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor austríaco para assistir ao jogo gratuitamente na ORF. Como alternativa, você pode se conectar a um servidor na região MENA para assistir via beIN Sports Connect, embora esse método exija uma assinatura regional paga.









Por meio de um acordo de sublicenciamento, as duas emissoras transmitirão todas as 104 partidas do torneio ampliado. Veja como a cobertura está dividida:

Divisão das partidas: Tanto a ORF quanto a ServusTV transmitirão 52 partidas ao vivo cada uma.

Jogos importantes: a ORF detém os direitos exclusivos de transmissão da partida de abertura e da grande final.

Seleção Austríaca: Para jogos envolvendo a Áustria, a ORF transmitirá o primeiro e o terceiro jogos da fase de grupos, enquanto a ServusTV transmitirá o segundo jogo da fase de grupos (bem como a partida das oitavas de final, caso a Áustria avance).

Streaming: Cobertura digital completa e transmissões ao vivo estarão disponíveis em suas respectivas plataformas, ORF ON e ServusTV On .

Como ambas as emissoras são de sinal aberto, os torcedores na Áustria poderão assistir a todo o torneio de 2026 sem precisar de uma assinatura paga de TV a cabo ou streaming.