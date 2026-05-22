Programação televisiva da Áustria para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissão ao vivo dos jogos da Áustria

Emissora da Áustria para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Na Áustria, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre duas emissoras de TV aberta: a ORF (emissora pública) e a ServusTV (emissora comercial de propriedade da Red Bull).

Para assistir do exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor austríaco para assistir ao jogo gratuitamente na ORF. Como alternativa, você pode se conectar a um servidor na região MENA para assistir via beIN Sports Connect, embora esse método exija uma assinatura regional paga.









Por meio de um acordo de sublicenciamento, as duas emissoras transmitirão todas as 104 partidas do torneio ampliado. Veja a seguir como a cobertura está dividida:

Divisão dos jogos: Tanto a ORF quanto a ServusTV transmitirão 52 jogos ao vivo cada uma.

Jogos importantes: A ORF detém os direitos exclusivos de transmissão da partida de abertura e da grande final.

Seleção Austríaca: Para os jogos envolvendo a Áustria, a ORF transmitirá o primeiro e o terceiro jogos da fase de grupos, enquanto a ServusTV transmitirá o segundo jogo da fase de grupos (bem como a partida das oitavas de final, caso a Áustria avance).

Streaming: Cobertura digital completa e transmissões ao vivo estarão disponíveis em suas respectivas plataformas, ORF ON e ServusTV On .

Como ambas as emissoras são de sinal aberto, os torcedores na Áustria poderão assistir a todo o torneio de 2026 sem precisar de uma assinatura paga de TV a cabo ou streaming.