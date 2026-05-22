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Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Baixos
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicativo FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
A campanha da Argélia para a Copa do Mundo da FIFA 2026
Doze anos após sua inesquecível campanha até as oitavas de final no Brasil, onde levou a Alemanha — futura campeã — ao limite na prorrogação, a Argélia está finalmente de volta ao maior palco do futebol. As Raposas do Fennec estão entrando em uma nova era promissora, combinando perfeitamente a liderança experiente de pilares como Riyad Mahrez com uma nova geração dinâmica e altamente técnica. Para a apaixonada torcida argelina, esse retorno à Copa do Mundo é mais do que apenas uma classificação; é o ápice de um enorme período de transição com o objetivo de recuperar seu status como uma das principais potências do futebol africano.
Sua jornada para a América do Norte foi marcada por uma campanha de qualificação impressionante e amplamente dominante. Garantindo sua vaga com facilidade, os Les Verts encerraram a fase de grupos africana com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. A força motriz indiscutível por trás dessa campanha foi o atacante do Wolfsburg, Mohamed Amoura, cuja excelente forma rendeu impressionantes 10 gols durante as eliminatórias, tornando-o o artilheiro das eliminatórias africanas. Sob a orientação do técnico bósnio Vladimir Petković, que assumiu o comando no início de 2024, a Argélia percorreu as eliminatórias com um senso renovado de propósito e resiliência.
Getty Images
Taticamente, Petković, que traz uma valiosa experiência em Copas do Mundo de sua passagem como técnico da Suíça no torneio de 2018, implementou um sistema fortemente baseado na posse de bola e no controle do ritmo da partida. Reconhecendo a enorme habilidade técnica de jogadores como Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri e Farès Chaïbi, Petković prefere uma formação que promova o controle e prive o adversário da posse de bola. Embora sua abordagem tenha sido altamente eficaz para garantir resultados, ela será posta à prova no cenário mundial. O técnico precisará garantir que seu sistema baseado na posse de bola se traduza em penetrações decisivas no ataque, evitando a armadilha de se tornar muito lento ou pesado ao tentar romper as defesas resilientes e de nível mundial que certamente enfrentará no Grupo.