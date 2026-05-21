Programação televisiva da Argélia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, jogos, datas e horários dos jogos

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Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

A campanha da Argélia na Copa do Mundo de 2026

Doze anos após sua inesquecível campanha até as oitavas de final no Brasil, onde levou a Alemanha — futura campeã — ao limite na prorrogação, a Argélia está finalmente de volta ao maior palco do futebol. As Raposas do Fennec estão entrando em uma nova era promissora, combinando perfeitamente a liderança veterana de pilares como Riyad Mahrez com uma nova geração dinâmica e altamente técnica. Para a apaixonada torcida argelina, esse retorno à Copa do Mundo é mais do que apenas uma classificação; é o ápice de um enorme período de transição com o objetivo de recuperar seu status como uma das principais potências do futebol africano.

Sua jornada para a América do Norte foi marcada por uma campanha de qualificação impressionante e amplamente dominante. Garantindo sua vaga com facilidade, os Les Verts encerraram a fase de grupos africana com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. A força motriz indiscutível por trás dessa campanha foi o atacante do Wolfsburg, Mohamed Amoura, cuja excelente forma rendeu impressionantes 10 gols durante as eliminatórias, tornando-o o artilheiro das eliminatórias africanas. Sob a orientação do técnico bósnio Vladimir Petković, que assumiu o comando no início de 2024, a Argélia percorreu as eliminatórias com um senso renovado de propósito e resiliência.

Do ponto de vista tático, Petković, que traz uma valiosa experiência em Copas do Mundo adquirida durante o período em que comandou a Suíça no torneio de 2018, implementou um sistema fortemente baseado na posse de bola e no controle do ritmo da partida. Reconhecendo a enorme habilidade técnica de jogadores como Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri e Farès Chaïbi, Petković prefere uma formação que promova o controle e prive o adversário da posse de bola. Embora sua abordagem tenha sido altamente eficaz para garantir resultados, ela será posta à prova no cenário mundial. O técnico precisará garantir que seu sistema baseado na posse de bola se traduza em penetrações decisivas no ataque, evitando a armadilha de se tornar muito lento ou pesado ao tentar romper as defesas resilientes e de nível mundial que certamente enfrentarão no Grupo.