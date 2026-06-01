Transmissões televisivas da Copa do Mundo de Futebol de 2026 no Canadá

Assistir à Copa do Mundo de Futebol de 2026 pelo Ziggo GO traz várias vantagens importantes. Embora os direitos oficiais de transmissão na Holanda sejam de propriedade exclusiva da emissora pública (NOS) e os jogos sejam, portanto, transmitidos pelos canais NPO 1 e NPO 3, o aplicativo Ziggo GO torna o acompanhamento ao vivo do torneio muito mais flexível.

As principais vantagens em resumo:

Fundamental para os fusos horários: Pausar e Replay TV

Como a Copa do Mundo acontece nos Estados Unidos, Canadá e México, muitos jogos ocorrem tarde da noite ou bem de madrugada (horário da Holanda) devido à diferença de fuso horário.

Pausar e retroceder ao vivo: Perdeu o pontapé inicial ou um gol importante porque estava pegando algo para beber? Você pode retroceder as imagens ao vivo em um instante.

Replay TV: Você perdeu um jogo importante à noite porque precisava acordar cedo na manhã seguinte? Pelo aplicativo, você assiste a jogos completos ou às análises da NOS facilmente depois, quando for mais conveniente para você.

Assista em toda a UE (Ideal para as férias de verão)

A Copa do Mundo acontece em junho e julho, o que para muitas pessoas coincide com as férias de verão. Com o Ziggo GO, você não fica preso à sua sala de estar:

Você assiste a todos os jogos ao vivo na sua espreguiçadeira na praia na Espanha, no acampamento na França ou em qualquer lugar dentro da União Europeia, usando Wi-Fi ou seu pacote de dados móveis.

Flexibilidade em qualquer tela

O aplicativo foi otimizado para praticamente qualquer dispositivo. Você assiste com a mesma facilidade no seu smartphone ou tablet no quintal quanto pelo aplicativo Ziggo GO em uma segunda smart TV ou dispositivo de streaming (como Chromecast ou Apple TV) no quarto. Assim, você evita brigas em casa sobre quem está com o controle remoto.

Totalmente incluído no seu pacote básico

Como os canais NPO 1, 2 e 3 já fazem parte do pacote básico digital da Ziggo, assistir à Copa do Mundo não custa nada a mais. Você tem acesso imediato a todos os 104 jogos sem precisar assinar um pacote esportivo adicional ou caro.

Conteúdo esportivo extra: Embora a NOS transmita o torneio principal, você pode acompanhar, através dos canais da Ziggo Sport, análises adicionais, resumos e a preparação (como jogos-treino exclusivos de outras seleções de ponta) em torno da Copa do Mundo.

Quem transmitirá a Copa do Mundo de 2026 pela TV no Canadá?

No Canadá, os direitos exclusivos de transmissão para a próxima Copa do Mundo de 2026 estão nas mãos da Bell Media.

Veja abaixo exatamente como você pode acompanhar o torneio:

Televisão inglesa: Os jogos serão transmitidos ao vivo pela TSN (The Sports Network) e pela CTV .

Televisão em francês: A cobertura em francês será transmitida exclusivamente pela RDS (Réseau des sports).

Transmissão ao vivo: Se você preferir assistir online ou em dispositivos móveis, pode assistir ao torneio via streaming pelos aplicativos da TSN+ ou da RDS . Você também pode assistir aos jogos transmitidos pela CTV via streaming pelo aplicativo da CTV ou pelo Crave (pelo canal ao vivo da CTV).



