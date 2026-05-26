Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bósnia e Herzegovina
Para assistir às transmissões locais no exterior usando uma VPN, conecte-se a um servidor da Bósnia e assista aos jogos da Copa do Mundo ao vivo na TV Arena Sport.
🌎 País
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Bósnia e Herzegovina?
Na Bósnia e Herzegovina, os direitos oficiais de transmissão pela TV e streaming da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à Arena Sport.
Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:
- Televisão: As partidas serão transmitidas ao vivo pela rede de canais esportivos a cabo premium da Arena Sport.
- Streaming ao vivo: Se você preferir assistir online ou em um dispositivo móvel, poderá assistir ao torneio pelo aplicativoArena Cloud ou pela plataforma Moja TV (através da BH Telecom).