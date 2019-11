Programa para o feriado? Base do Palmeiras tem decisões 'grátis' nesta quarta-feira

Em feriado “exclusivo” na cidade de São Paulo, torcida do Palmeiras poderá acompanhar finais do Paulistão sub-15, sub-17 e sub-20

Os torcedores palmeirenses já têm um programa nesta quarta-feira (20) de feriado em . As equipes sub-15, sub-17 e sub-20 do Alviverde entram em campo no estádio do Pacaembu nas respectivas finais das categorias do e a entrada será gratuita.

PALMEIRAS SUB-15

A primeira final será do time sub-15, às 9h (Brasília). O recebe o e precisa somar três pontos para conquistar o título estadual. Finalista na edição anterior do sub-15, os palmeirenses ficaram apenas com o vice-campeonato.

PALMEIRAS SUB-17

Na sequência, às 11h30 (Brasília), o time sub-17 do Palmeiras entra em campo para enfrentar o São Paulo, em partida de volta. No duelo de ida o Tricolor venceu por 2 a 0. O Alviverde precisará ganhar por três gols diferença para erguer o bicampeonato.

Amanhã é dia de final para o Sub-15, Sub-17, além do primeiro jogo do Sub-20, e a garotada está contando com você!

PALMEIRAS SUB-2O

Por fim, a equipe sub-20, que também está classificada para a final do Brasileirão da categoria, encerra a série de partidas. O time busca o tricampeonato estadual contra o RB , às 16h (Brasília), em duelo de ida. A partida ainda terá transmissão aberta e exclusivamente do DAZN.

A volta esta marcada para o próximo domingo (24), em Bragança Paulista, às 10h.

QUANTO CUSTA OS INGRESSOS?

Não haverá cobrança de ingresso para torcedores do Palmeiras, uma vez que a torcida será a única presente no Estádio do Pacaembu.