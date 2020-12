Prognósticos de futebol: três aplicativos de resultados de jogos

Conheça mais sobre algumas opções que podem ajudar você a fazer os melhores palpites para jogos de futebol

Se você quer ter mais informações para aumentar suas chances ao fazer palpites sobre os desfechos dos jogos, existem aplicativos específicos para isso. Abaixo você confere os prós e os contras de três apps sobre o tema.

Meus Resultados

Meus Resultados é um dos aplicativos mais completos para prognósticos. Ele traz dados e estatísticas de mais de 30 modalidades esportivas, o que é raro em outros apps do gênero.

A principal vantagem desse app é que ele funciona como um diário esportivo. Você adiciona ligas e times aos favoritos e pode acompanhar o desempenho das equipes ao longo dos campeonatos.

Ele auxilia quem quer saber dados mais específicos, como média de escanteios, artilheiros dos torneios ou os melhores passadores, por exemplo.

Caso seja um apostador, o site tem conexão com algumas casas de apostas. É uma forma de saber as odds dos principais mercados das apostas esportivas.

Um contra do Meus Resultados é ele não servir como um app de prognóstico. Outro ponto negativo é o layout cheio de informações. Isso pode confundir alguns usuários no início.

Prós do Meus Resultados

Cobre 34 modalidades esportivas

Pode usar o app para fazer um diário esportivo

Contras do Meus Resultados

Não faz prognósticos dos eventos

Tem um layout que pode ser confuso para usuários inexperientes

Sportytrader

O Sportytrader trabalha apenas com futebol, tênis e basquete. No futebol, conta com uma base de estatísticas das principais competições europeias e brasileiras, além dos resultados dos jogos.

Esse app é semelhante ao Jogos de Hoje, mas tem a vantagem de ser um agregador de prognósticos. Os desenvolvedores do site emitem pareceres completos sobre todas as partidas do Brasileirão, por exemplo, ou da Libertadores.

É um recurso útil aos torcedores, que podem já ficar sabendo o que esperar dos jogos dos seus times ou dos rivais.

Porém, o Sportytrader ainda não está totalmente traduzido para português. Para ter acesso a todos os recursos do aplicativo, é necessário mudar o idioma para inglês.

Outro ponto negativo é não ter prognósticos para basquete e para tênis. Essas duas modalidades acabam “ocupando espaço” no aplicativo, já que o futebol é o destaque.

Prós do Sportytrader

Conta com prognósticos bem feitos sobre as principais ligas do futebol

Contras do Sportytrader

Dá destaque apenas ao futebol

Não tem o site/app bem traduzido para português

SofaScore

O SofaScore é um dos apps de prognósticos mais famosos. Ele tem boa organização visual e menus facilmente acessíveis.

Um ponto positivo é que ele não trabalha apenas com futebol. São 21 modalidades, sendo que todas trazem dados completos em relação às estatísticas.

Esse é outro aplicativo que pode ser usado por apostadores. O SofaScore oferece probabilidades de ocorrerem os resultados, que servem como prognóstico e que ajudam os apostadores a realizarem seus palpites.

O SofaScore ainda é um avaliador de jogadores. O app atribui notas aos atletas em cada competição que participam. Nessa avaliação, disponibilizam a ferramenta Play Area, que mostra as regiões que o jogador mais percorreu na temporada.

Como é um site com muitas funcionalidades, os usuários menos acostumados podem ter dificuldade para assimilar tudo no início.

Prós do SofaScore

Analisa os jogadores e dá seu desempenho nas competições

Recurso Play Area para saber em que partes do campo os jogadores mais atuam

Eficiente app de prognóstico

Contras do SofaScore

Indicado para usuários mais acostumados a analisarem dados

Todos os apps mencionados acima são gratuitos. Eles podem ser baixados tanto para sistemas Android quanto para iOS.