“Profundamente abalado”: Zinedine Zidane admite ter ficado triste com a morte trágica do atacante espanhol Jesus de Miguel durante o anúncio da convocação da França

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O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, prestou uma homenagem emocionada ao falecido atacante do CD Tenerife, Jesus de Miguel, ao anunciar a convocação da equipe na sexta-feira. O atacante espanhol de 30 anos morreu tragicamente em 3 de novembro após sofrer uma lesão fatal no peito durante uma partida da Segunda División no início desta semana.

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Técnico francês lamenta morte de atacante espanhol

Durante a entrevista coletiva de sexta-feira sobre os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, Zidane reservou um momento para expressar sua tristeza pela morte do atacante da segunda divisão espanhola. De Miguel se chocou com o goleiro Jesus Owono, do FC Andorra, nos minutos finais da partida entre as equipes em 2 de novembro, sofreu uma lesão cardíaca por trauma contuso e teve uma parada cardíaca. Apesar de ter sido reanimado em campo e levado às pressas ao Hospital Universitário de Nuestra Senora de Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife, seu estado piorou durante a noite.

Choque trágico motiva homenagem emocionada

Após a morte do atacante na manhã seguinte, uma autópsia preliminar confirmou um trauma acidental no tórax como causa da morte. A polícia e as autoridades judiciais espanholas abriram uma investigação de rotina sobre a morte não natural, a possibilidade de acusações de homicídio culposo e os protocolos de atendimento médico à beira do campo.

Ao falar com jornalistas na sexta-feira, depois de se juntar ao técnico da Espanha, Luis de la Fuente, e ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez, nas homenagens ao jogador antes do funeral em Navahermosa, cidade natal da família de De Miguel, Zidane disse: "Estou triste com o que aconteceu, profundamente abalado. Isso até me dá arrepios, porque ninguém quer ver algo assim em um campo de futebol."

Ao apresentar suas condolências aos entes queridos do atacante, o técnico da França acrescentou: "Acima de tudo, sinto tristeza pela família. Espero nunca mais ver algo assim em um campo de futebol pelo resto da minha vida."

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Capitão retorna para os jogos de novembro entre seleções

Além de homenagear De Miguel, o ex-meio-campista do Real Madrid anunciou uma lista de 23 jogadores da França para a janela internacional de novembro. O capitão Kylian Mbappe retorna após um período afastado por lesão para liderar o grupo, enquanto o atacante Pablo Pagis recebeu sua primeira convocação para a seleção principal após se destacar pelo clube.

Zidane contará com o retorno do capitão para conduzir a equipe nos dois últimos jogos do ano, enquanto busca garantir a classificação para a fase eliminatória da competição.

Líder do grupo encara dois jogos decisivos

A França lidera atualmente o Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa com 10 pontos e se prepara para reunir o elenco na próxima semana para seus últimos jogos da fase de grupos. Primeiro, a seleção francesa viajará a Milão para enfrentar a Itália, segunda colocada, em 12 de novembro, em um confronto decisivo no topo da tabela. Três dias depois, a equipe de Zidane encerrará sua participação na fase de grupos ao receber a Turquia em Bordeaux, em 15 de novembro.