Prodígio norueguês do Sporting foi descoberto pelo Cruzeiro na… Tailândia

Nicolai Skoglund, de 17 anos, chegou ao futebol português depois de ter jogado na escolinha do clube mineiro em Bangkok

Pausa no calendário dos clubes europeus por causa das partidas oficiais das seleções. Tempo, então, para os treinadores buscarem novas dinâmicas e testarem jovens da base, visto as várias ausências de peso nos respectivos elencos. Foi exatamente isso o que aconteceu no nos últimos dias, com destaque para um promissor norueguês, que soube aproveitar a oportunidade entre os profissionais: Nicolai Skoglund.

Aos 17 anos, Nico, como é chamado pelos companheiros em , deixou momentaneamente o time sub-23, onde é a referência ofensiva, e passou a trabalhar com a equipe de cima, atual líder isolada da liga nacional - deixando para trás os rivais e . Treinou bem, fez gols importantes em jogos-treino e ganhou elogios internos da comissão técnica liderada por Rúben Amorim. Há até quem já cobre uma presença na lista de convocados para o jogo contra o modesto Sacavenense, da terceira divisão, pela terceira fase da .

Revelado pelo pequeno Nordby, dos escalões inferiores da Noruega, Skoglund, curiosamente, tem uma ligação muito importante com o . Foi descoberto pelo durante um período de intercâmbio de estudos na British International School na . Ficou na escolinha do clube mineiro (Cruzeiro Academy BISP) até o começo do segundo semestre de 2017, quando despertou o forte interesse do Sporting.

“A ideia da Soccer School do Cruzeiro EC é ativar a marca do clube no mundo e compartilhar a nossa metodologia de treinos 100% brasileira, que contribuiu na minha formação e na formação, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Temos a criatividade, o improviso, o drible, a ginga. Queremos transmitir confiança, atitude positiva, competitividade e qualidade técnica para que o jovem, menino ou menina, possa seguir o sonho de ser jogador de futebol”, explicou o ex-lateral-direito Belletti, hoje diretor de negócios internacionais da , à Goal.

“Gostaria também de dizer que uma garota americana-malaia, que estudava nessa mesma escola do Cruzeiro na Tailândia, acaba de ser contratada pelo de Munique. Ficamos felizes em saber que a nossa metodologia de treinos tem contribuído para o sucesso de atletas pelo mundo”, completou.

Após muita insistência dos portugueses, que, na ocasião, tiveram a concorrência de outros clubes da Europa, Nicolai Skoglund, já comparado no país de origem ao compatriota Erling Haaland, craque do , aceitou trocar Bangkok por Lisboa, juntamente com o pai Frobenius.

Presença constante nas convocações à seleção norueguesa sub-17, o jovem atacante assinou contrato profissional com o Sporting em 2019 e muito em breve deve ter uma multa rescisória de no mínimo 45 milhões de euros (R$ 283 milhões).

Sem participação em venda futura

Visto que a Soccer School do Cruzeiro EC não é registrada na Fifa, o clube mineiro não tem qualquer porcentagem como formador numa eventual venda de Nicolai Skoglund. A escola na Tailândia não chega a ser um braço oficial das categorias de base da Raposa.