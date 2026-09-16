Relatórios revelaram novos detalhes sobre a iniciativa que apareceu em uma série de partidas do Campeonato Espanhol nos últimos dias, trazendo uma mensagem de apoio à cidade de Ceuta, depois que as camisas usadas por alguns jogadores provocaram grande polêmica, especialmente diante das diferentes posições adotadas pelos clubes e jogadores em relação a ela.

Segundo o jornal Marca, a iniciativa é encabeçada pela Associação de Empresários de Valência, um dos mais destacados grupos empresariais da região, presidida por Vicente Boluda, ex-presidente do Real Madrid, em uma ligação direta que explica parte do contexto da iniciativa e das entidades por trás dela.

As camisas traziam a frase "Todos somos de Ceuta", ao lado de outra frase que dizia "Ceuta e os cavaleiros do mar", enquanto na parte de trás aparecia o nome "Ceuta" e o brasão da Espanha, em uma mensagem que a associação afirmou ter o objetivo de expressar solidariedade aos moradores da cidade e reforçar a coesão regional e social na Espanha.

A Marca esclareceu que a iniciativa não partiu da LaLiga nem do governo da região de Valência, mas sim da Associação de Empresários de Valência, que a anunciou oficialmente por meio de suas contas no dia 10 de setembro deste ano.

Em seguida, a associação transmitiu aos clubes da região de Valência a possibilidade de usarem as camisas durante as partidas, antes de a iniciativa obter a aprovação da LaLiga, passando a aparecer posteriormente em uma série de jogos, tanto por parte dos clubes responsáveis pela iniciativa quanto de seus adversários.

O Villarreal foi um dos clubes mais destacados a receber bem a ideia, diante da ligação da família Roig, proprietária do clube, com a filiação à Associação de Empresários de Valência, enquanto o clube, de acordo com o que noticiou a Marca, afirmou estar disposto a apoiar qualquer nova iniciativa no mesmo sentido.

As camisas apareceram no confronto entre Levante e Barcelona, mas os jogadores da equipe catalã não as vestiram, depois que o clube recusou participar da iniciativa, enquanto os jogadores do Levante apareceram com a camisa.

Na partida entre Elche e Real Madrid, uma série de jogadores das duas equipes vestiram as camisas, mas Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté não exibiram a mensagem principal por completo, depois de tê-la coberto, enquanto Vinicius e Mbappé tiraram a camisa antes da cerimônia dos cumprimentos.

Antes disso, Abdessamad Ezzalzouli havia aparecido com a camisa de apoio a Ceuta durante a partida entre Villarreal e Real Betis, o que o expôs a críticas e ofensas por parte de alguns torcedores marroquinos, antes de o jogador afirmar que a camisa tinha um caráter social e não político.

Apesar da polêmica que acompanhou a iniciativa, a Associação de Empresários de Valência não emitiu comentário sobre as posições dos jogadores ou dos clubes nas últimas partidas, limitando-se a reforçar que seu objetivo declarado é expressar solidariedade aos moradores de Ceuta e fortalecer a "coesão regional e social na Espanha".