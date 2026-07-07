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Guest and Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrates scoringGetty Images

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Procurado pela Juventus... Mourinho decide o futuro de Ibrahim Díaz no Real Madrid

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Ele brilha na Copa do Mundo vestindo a camisa do Marrocos

Uma reportagem da imprensa espanhola divulgou hoje, terça-feira, a decisão do português José Mourinho, técnico do Real Madrid, sobre o futuro do jogador marroquino Ibrahim Díaz.

Com a chegada de Mourinho ao comando do Real Madrid, aumentou a incerteza sobre o futuro de vários jogadores do time, entre eles Ibrahim Díaz, especialmente devido ao interesse de mais de um clube em contratá-lo, com destaque para a Juventus.

Após seu excelente desempenho na Copa do Mundo com o Marrocos, chegando às quartas de final, Mourinho tomou sua decisão sobre o astro marroquino.

De acordo com o site “Defensa Central”, próximo ao Real Madrid, o jogador que deu quatro assistências para o Marrocos na Copa do Mundo de 2026 está nos planos de Mourinho.

 O técnico português considera Ibrahim Díaz um jogador extremamente valioso e está confiante de que conseguirá aproveitar ao máximo seu talento e suas habilidades.

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