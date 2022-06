Processo de estupro contra Cristiano Ronaldo é rejeitado por juiz dos EUA

O uso não aprovado e repetido de documentos privilegiados fez com que o processo civil contra o atacante fosse arquivado

Uma ação movida contra Cristiano Ronaldo por uma mulher que acusou o astro do Manchester United de agressão sexual foi arquivada por um juiz distrital dos EUA em Las Vegas.

A juíza federal Jennifer Dorsey decidiu que a ação movida por Kathryn Mayorga foi baseada em documentos confidenciais "roubados" obtidos por seu advogado que "mancharam" seu caso.

No ano passado, outro tribunal de Las Vegas também recomendou a demissão devido ao comportamento do advogado de Mayorga.

O que o juiz Dorsey fez sobre o caso contra Cristiano Ronaldo?

De acordo com o veredito escrito do juiz, “Mayorga perde sua oportunidade de prosseguir com este caso e tentar desfazer o acordo de reivindicações que, por si só, implicam em alegações graves de natureza altamente pessoal.

Mas à luz da profundidade e amplitude com que as informações ilícitas saturaram suas reivindicações e outros registros – e provavelmente sua memória e percepções de fatos importantes – qualquer outra sanção seria um remédio inadequado.

Nada menos do que uma demissão com preconceito irá limpar a mancha que permeou este caso desde o início e preservar a integridade do processo de litígio”, concluiu.

Quais eram os documentos em questão?

O advogado de Mayorga, Leslie Stovall, obteve documentos relacionados ao caso de agressão sexual do criador do Football Leaks, Rui Pinto, que o juiz considerou confidenciais e privilegiados e, portanto, inadmissíveis como prova.

“O uso repetido de documentos roubados e privilegiados por Stovall para processar este caso tem todas as indicações de conduta de má-fé. E como o registro mostra que ele e Mayorga revisaram extensivamente esses documentos e os usaram para moldar a própria base das reivindicações de Mayorga, simplesmente desqualificar Stovall não eliminará o preconceito de seu uso indevido”, acrescentou o juiz.

Mais artigos abaixo

“Stovall deliberadamente procurou as comunicações privilegiadas, internas e hackeadas de seu adversário. Depois de recebê-los, ele não buscou orientação ética sobre como lidar com esses documentos claramente sensíveis.

Em vez disso, ele os deu ao seu cliente, garantindo que eles contaminariam sua memória e percepção dos eventos, e ele construiu sua reclamação em seu conteúdo, conforme evidenciado pela verificação juramentada do demandante.

Com aquele molde adulterado, ele ficou sentado nos documentos por quatorze meses, nove dos quais ele estava litigando ativamente neste caso”, finalizou.