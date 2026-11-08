Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Waldemar Anton, do Borussia Dortmund, não estará à disposição do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para os dois próximos jogos da equipe.

A informação foi divulgada pela Federação Alemã de Futebol (DFB) e pelo BVB na tarde de domingo. O motivo apontado foram "problemas musculares" do zagueiro do Dortmund. Klopp convocou Ridle Baku, do RB Leipzig, para substituir Anton.

A seleção alemã enfrenta a Sérvia em 13 de novembro, em Belgrado, e a Holanda em 16 de novembro, em Berlim, pela Liga das Nações. Anton disputou até agora 17 jogos internacionais pelo BVB e também participou da Copa do Mundo no verão. No sábado, jogou a partida inteira na vitória do Dortmund por 2 a 1 em casa sobre o Elversberg, pela Bundesliga.

Com suas boas atuações, ele consolidou recentemente sua vaga entre os titulares do BVB e se tornou o líder da defesa aurinegra na ausência do lesionado Nico Schlotterbeck.

Publicidade Publicidade

A seleção alemã chega pressionada aos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações: para avançar à próxima fase, a equipe de Klopp precisa ultrapassar a Holanda ou a Grécia na classificação.